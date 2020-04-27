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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımında da en iyi ülke durumundadır. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurunca evlerine gönder

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımında da en iyi ülke durumundadır.

2020-04-27 18:49:57 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımında da en iyi ülke durumundadır. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurunca evlerine gönder

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımında da en iyi ülke durumundadır. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurunca evlerine göndereceğiz."

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