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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:20:00 - 2021-04-05 20:31:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu.

Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in kabrine gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Erdoğan dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi. Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

 

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