Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu.
Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in kabrine gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.
Erdoğan dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi. Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.
Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.