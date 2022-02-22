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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz artıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senagel'de basın toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 00:31:00 - 2022-02-22 00:35:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konuşmada ilk sözü alan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Türkiye ile 5 anlaşmaya imza attık. Savunma, eğitim, ticaret ve birçok alanda Türkiye ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz" dedi.

Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dakar'a ziyaretiniz bizi onurlandırıyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu benim Senegal'e beşinci gelişim. Türkiye, Senegal ilişkilerini ele aldık. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor. 2021 yılında ticaret hacmimiz önceki yıla yüzde 42 arttı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak. Ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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