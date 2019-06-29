Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmeye başladı
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29 Haziran 2019 Cumartesi 05:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmeye başladı
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