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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:36:22 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.

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