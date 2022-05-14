Türkiye için gurur günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı hizmete açtı

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın vatandaşların hizmetine açıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar katıldı.

Aliyev vatandaşlara yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bugün sizlerle beraber olmak benim için bir mutluluktur. Biz iyi ve kötü günde beraberiz.

İkinci Karabağ savaşında benim kardeşim yanımdaydı, kardeş Türkiye halkı yanımızdaydı.

Biz hem dostuz ve hem kardeşiz hem de resmen müttefikiz.

Ben ilk defa Rize'deyim. Aziz kardeşimede dedim; bu yer cennete benziyor.

Ben bugün kardeşimin memleketindeyim, memleketimdeyim. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.

İlham Aliyev'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardı

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin.

Türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek

Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklardan yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek üzere Rize Artvin bir uçak bileti mesafesidir. Sen orada ben burada, biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Bir şey diyeyim sana sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana. Artık Rize de Artvin de türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek.

20 yılda Rize'ye 25 milyar lira yatırım

Son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 2000 dersliğin yanında üniversitemizi şehrimize kazandırdık. 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşerilere 1.1 milyar lira sosyal yardım aktardık. 911 yataklı hastanenin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar hizmete sunacağız. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık, Salaha tünelini tamamlayıp hizmete sunduk. Turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkın kullanımına açtık.

Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide doğalgaz arzını sağladık.

Artvin'e 20 yılda 40 milyar liralık yatırım

Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesi'ni hizmete aldık. 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 680 milyon lira kaynakla destek olduk. 16 sağlık tesisi inşa ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22'den 80 km'ye çıkardık. Cankurtaran tünelini hizmetinize sunduk. Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık.

Yusufeli Barajı'nda su tutma aşamasına geldik. Çoruh Parkı'nı inşa ettik. 69 taşkın koruma tesisini tamamladık.

Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk.

Karadeniz insanının çalışkanlığı, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında gayret, emek ve becerisiyle kendi hayatını kazanan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur. Baba ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bölgemiz büyük ve güçlü Türkiyemizin 2053 vizyonumuzun aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 2 asırlık tarihi ile büyük bir başarı hikayesidir. İçinde emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da Libya'da Gabar ,Cudi ve Bestler Deresi'nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı şüheda. İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onları izleyeceğini biliyorlardı. Darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz tüm mücadele bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? 2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmamızı engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalan, iftira, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde, yatırım, istihdamla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga ettirmek, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden farkı olmayanların patırtılarıyla olanların gerçek yüzlerini sizler biliyorsunuz. İşte bugün Rize-Artvin havalimanındayız. Geçtiğimiz aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtık. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlarımıza 4'üncü gerdanlığı takmış olduk.

Yaş çay alım fiyatını açıkladı

Hayatın her alanında ülkenin çehresini milletin makus tarihini değiştirerek ülkeye çağ atlatmış olmanın huzuruyla sizlerin karşısındayız. Eksiklerimiz, hatalarımız olmamış mıdır. Elbette olmuştur. Bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarmanın karşılığını vermeye çalışıyoruz. Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce bu fırsatları elimizden aldılar. Bu hüsranın yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz.

Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir müjdede İkizdere Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. 100 ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticiye sahip çay fabrikalarının inşaatlarını projeleri var. Önümüzdeki kampanya döneminde çay alımında üretime başlayacak. Çay fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Arhavili vatandaşlarımız OSB kamulaştırılmasıyla ilgili müjde vermek istiyorum. Arhavi OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının süratle tamamlanması talimatı verdim. Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Aliyev kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum.