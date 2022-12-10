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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in oğlu Abdurrahim Mustafa Demir ile Melda Nur Ordu'nun nikah törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 21:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in oğlu Abdurrahim Mustafa Demir ile Melda Nur Ordu'nun nikah törenine katıldı.

Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'ndaki "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programının ardından nikah töreninin yapılacağı otele geçti.

Erdoğan, burada Abdurrahim Mustafa Demir ile Melda Nur Ordu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

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