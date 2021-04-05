Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Milyonlarca kişinin gözü kulağı değerlendirme toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunacak. Bu sebeple pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne zaman saat kaçta açıklama yapacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.