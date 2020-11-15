Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de bir kısmı açılan Maraş bölgesini ziyaret etti:

GAZİMAĞUSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili, "Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır."

Güney bölgesinin, Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma "evet" dememesine rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını, Kuzey'in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bu konudaki gayreti ve cesareti sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, "Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Maraş bölgesini ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekilere, Maraş'ta sahil kısmında hazırlanan alanda ikramda bulunuldu.

Kapalı Maraş'ın girişinde toplanan KKTC vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak Maraş'a girdi.

Bölgede bulunan binalara KKTC ve Türk bayrakları asıldı.



