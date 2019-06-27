0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 07:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 07:20
  1. cumhurbaşkanı
  2. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar var
    1. Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar..
    2. Erdoğan kritik toplantıda talimatı..
    3. Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4..
    4. En tehlikeli yanardağ harekete geçti!..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    6. FSM’de onarım yoğunluğu başladı
    7. Maduro'dan yeni darbe girişimine..
    8. Avustralyalı öğrenciye Kuzey Kore’de..
    9. Anında harekete geçtiler… CNN’de..
    10. ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez..
    11. TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması..
    12. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi..
    13. Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı..
    14. Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi
    15. Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı
    16. Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na..
    17. Cumhurbaşkanı onayladı, o karar..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi
    19. Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
    20. Faciaya ramak kala... Freni boşalan..
    21. Yurt genelinde dev operasyon! Devleti..
    22. Tüm dünyanın yüreğini sızlatmıştı.....
    23. Hatice Cengiz BM kürsüsünde konuştu.....
    24. İstanbul, Antalya ve Adana için doğal..
    25. Korkunç gerçek 3 gün sonra..
    26. ABD'den tepki çeken öneri: Seçimi..
    27. İstanbullular dikkat!... 50 gün sonra..
    28. Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı,..
    29. Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle..
    30. 27.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!