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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo’da Japonya İmparatoru Naruhito’yu İmparatorluk Sarayı’nda ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo’da Japonya İmparatoru Naruhito’yu İmparatorluk Sarayı’nda ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın başkenti Tokyo’daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı’nda bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
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