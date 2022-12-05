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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan'ın kişisel bilgilerini paylaşmıştı! Haskoloğlu için 12 yıl hapis cezası istemi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan'ın kişisel bilgilerini paylaşmıştı! Haskoloğlu için 12 yıl hapis cezası istemi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus cüzdanlarına ait bilgileri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kişisel verilerimiz çalındı" iddiasını öne süren İbrahim Haskoloğlu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 22:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Fidan'ın kişisel bilgilerini paylaşmıştı! Haskoloğlu için 12 yıl hapis cezası istemi

 Yeniakit.com.tr 

İbrahim Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın nüfus cüzdanı bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kişisel verilerimiz çalındı" iddiasını öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanan Haskoloğolu, 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki iddianamesi tamamlanan Haskoloğlu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yaptığını savundu!

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Haskoloğlu, hakkındaki yargı kararını şöyle hedef aldı:

Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı.

Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır.

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