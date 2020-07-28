Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustu

Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle bugün hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bölge turizmine önemli katkılar sunan tarihi yapılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yoluyla katılımıyla açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman yıkmanın imha etmenin peşinde olmadıklarını belirterek, "Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli eserlerindendir. Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, korunarak bugünlere gelmiştir. Bu güzel yapıdaki eserlerin bir kısmı 1930'lu yıllarda Yunanistan'a götürülmüştür." dedi.

Türkiye'nin her değerinde olduğu gibi bu değere de sahip çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu güzel eseri yeniden Dünya Kültür Mirası'na kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Kayalara oyulmuş bir dizi yapından oluşan Sümela Manastırı'nda bölgeye halim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür. Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi." diye konuştu.

Azerbaycan'a destek

Türk milletinin tarihinin hiçbir döneminde mücadeleden asla kaçmadığını belirten Erdoğan, "Suriye'de mazlumların feryatlarına bigane kalmadıysak, Libya'da da ülkenin meşru yönetiminin işbirliği çağrısını cevapsız bırakmadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin vatanlarını savunma çabalarını aynı anlayışla destekliyoruz. Kendileri bin yıl önceki 500 yıl hesapları bir türlü kapatamayarak, sessiz kalmamızı bekleyenlere elbette verecek cevabımız olacaktır. Mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur, kaybetmiştir, zelil duruma düşmüştür. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri hangi alanda mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük bir tereddütümüz olmaz" diye konuştu.

Erdoğan, Türk milletinin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenlerin Ayasofya üzerinden kin kustuklarını belirtti.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Milletimizin değerlerine ve kültürüne husumet duyanlar yine Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya döktüler. İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı ülkemizde ve dünyada hakka ve hukuka saygılı olanlar ile zihni ve kalbi kararmış olanları ayıran bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler bir kez daha Ayasofya bahanesi ile kinlerini kustular."