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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadeleriyle andı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Bediüzzaman'ı "Nesillerin imanını kurtarma adına dünyasını feda eden Aziz Üstadımız Said-i Nursî'yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyorum." sözleriyle andı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad etti.

Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, mesajında, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aziz Üstadımız"

14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Bediüzzaman Said Nursi'yi andı.

Bediüzzaman için "Aziz Üstadımız" ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz.

Nesillerin imanını kurtarma adına dünyasını feda eden Aziz Üstadımız Said-i Nursî'yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyorum."

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