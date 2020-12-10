Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katıldı
BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katıldı.
Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Aliyev ile baş başa görüşme ve ortak basın toplantısı sonrasında Gençlik Sarayı'ndaki resmi aile yemeğine geçti.
Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.