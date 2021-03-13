Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Baş İmamı ve Akit'e çirkin iftira!

Yeniakit.com.tr

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın TSK'daki FETÖ'cülere yönelik sözlerini çarpıtıp Oda Tv'de servis ederek Alan'ı darp edilmeden önce yalanla hedef gösteren dönemin Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu; Yeni Akit Gazetesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı, gazetecileri hedef göstermekle suçladı.

Müslümanların kutsalı ile alay eden Yılmaz Özdil

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil katıldığı bir canlı yayında, Türkiye genelindeki Müslümanların Cuma Namazı'ndan sonra gerçekleştirdiği Yağmur Duası'nı aklınca tiye alarak, "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı." ifadelerini kullanmıştı. Özdil'in bu çıkışına tepki gösteren İlahiyatçı Ebubekir Sifil, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." demişti. Ardından Sözcü Gazetesi, Ebubekir Sifil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm bu yaşananlara yönelik değerlendirme yapan Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da "Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!" ifadelerini kullanmıştı. Sözcü Yazarı Özdil ise ekran ekran dolaşarak Prof. Boynukalın tarafından hedef gösterildiğini ve hayati tehlikesinin olduğu hezeyanını anlatmıştı. Hedef göstericilerin başı Barış Terkoğlu, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı gazetecileri hedef göstermekle suçladı.

Ahlak dışı yazısıyla gençleri zehirleyen Mine Söğüt

Cumhuriyet Yazarı Mine Söğüt ise 'Derhal baba evini terk edin kızlar' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alarak gençlere adeta zehir saçtı. Paçavranın yazarı köşesinden şu önerileri vermişti:

"Hayatınızın hedefine 'evliliği' değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin. O baba evini terk edin. Saçı uzun ya da kısa, eteği dilediği boyda kızlar istedikleri her yerde gönüllerince gezsinler, diledikleri işlerde çalışsınlar, aile isterlerse kursunlar, istemezlerse kurmasınlar, çocuk isterlerse yapsınlar, istemezlerse yapmasınlar. Vurun kapıyı çıkın o baba evinden. Önce sizi korkutan sonra da bu korkuyu bahane ederek sizi eve tıkan aklın egemenliğine kafa tutun. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin."

Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Yazı arşivlerdeki yerini alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Söğüt'e şöyle tepki gösterdi: "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir." Barış Terkoğlu ise insanların gözünün içine baka baka Söğüt'ün ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti. Terkoğlu, Yeni Akit Gazetesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gazetecileri hedef almakla suçladı.