Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin yarasını kanattı: Bu şerefe nail olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Muğla ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerini açmak için buradayız. Eser ve hizmetlerin siz Muğlalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun.

Biz şehirlerimizi ve insanımızı seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık, olmayacağız. Kimseyi ayırmadan 85 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.

Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Biz vatan toprağını ilmek ilmek dolanıyoruz. Muhtar bile olamazsın dediler, ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk.

Muhtar bile olamazsın manşetlerinin atıldığı o karanlık dönemlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Muhtar bile olamazsın manşetlerini atanlar aslında muhtarlara hakaret ediyorlardı.