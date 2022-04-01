Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Genç Projeler Açılış Programı Fatih'te düzenleniyor. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
13 Kütühaneyle gençlik merkezlerinin açılışını yapmak üzere buradayız. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizden öğrencilerimiz istifade etmektedir.
Fatih belediyemizin hizmetleri bununla sınırlı değil. Geniş bir çerçevede hizmet veriliyor.