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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:01:00 -

Genç Projeler Açılış Programı Fatih'te düzenleniyor. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

13 Kütühaneyle gençlik merkezlerinin açılışını yapmak üzere buradayız. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizden öğrencilerimiz istifade etmektedir.

Fatih belediyemizin hizmetleri bununla sınırlı değil. Geniş bir çerçevede hizmet veriliyor.

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