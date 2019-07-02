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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Ukrayna’dan ‘Üstün Hizmet Nişanı’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi tarafından “Üstün Hizmet Nişanı” verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Ukrayna’dan ‘Üstün Hizmet Nişanı’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi tarafından “Üstün Hizmet Nişanı” verildi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi tarafından “Üstün Hizmet Nişanı” verildi. Konsey Genel Başkanı Taşkın Gülmemmedov’un takdim ettiği Üstün Hizmet Nişanı’nın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Topçu, “Karapapak Türkleri Milli Konseyine Sayın Taşkın Gülmemmedov şahsında layık gördükleri nişan için çok teşekkür ediyorum. Türkler yalnız bugün değil, geçmişte de mensubu bulundukları her ülkede ve her devlette çok kültürlü coğrafyalarda yaşamışlar; hiçbir ayrımcılık yapmadan, ‘sen-ben’ demeden başka dinden ve mezhepten insanlarla her zaman barış, huzur, güven ve uyum içinde yaşamayı bilmişlerdir. Büyük Türk ailesinin asil evlatları Karapapak Türkleri de bulundukları her ülkenin birliğine, dirliğine, barışına ve refahına katkıda bulunan kardeşlerimizdir” dedi.


Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Genel Başkanı Gülmemmedov ise Topçu’ya ödül takdim etmekten ötürü onur duyduğunu ifade ederek, “Yüksek sivil ve askeri ödül olan ‘Üstün Hizmet Nişanı’ 8 Nisan 2018’de Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Yüksek Yönetim Kurulu kararı ile tesis edilmiş, şimdiye kadar 2 Ukrayna, 1 Gürcistan ve 1 Azerbaycan vatandaşına verilmiştir. Sayın Topçu bu ödülü alan 6’ıncı şahıstır ve ilk Türkiye vatandaşıdır” dedi.


Öte yandan, 11 Haziran’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’nun Kocaeli Körfez Fen Lisesinde katıldığı “1. Gençlik Sempozyumu”nu düzenleyen öğrenciler ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de Topçu’yu makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Topçu, “Eğitim ailede, ana-baba kucağında başlayan, dede-nine dizinde süslenen, öğretmenler ile son nefese kadar devam eden süreçtir. Ünlü düşünür Eflatun ‘Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır’ diyor. Yetenek ve kabiliyetlere göre alınacak ve verilecek eğitimden kendimiz için de, ülkemiz için de daha verimli neticeler alacağımıza inanıyorum. Değerli ebeveynlere ve elleri öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı ve minnettarlıklarımı ifade ederken yavrularımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Öğrenciler Yalçın Topçu’ya günün anısına ok takımı hediye ettiler.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:08
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