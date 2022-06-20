  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük’ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin çarpıcı sözler: Bir yerde durmalı! 32 lira...

Aralarında Türkiye de var... Suudi Arabistan'dan 4 ülke için yeni karar!

Tüm dengeleri değiştirecek! ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da entegre edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasında istenen cezalar belli oldu

Kendi anketlerinde bile yüzde 1’i geçemiyor… Davutoğlu boş tarlayı selamladı

Arjantin’den çok konuşulacak Türkiye açıklaması: Erdoğan bunu yapabilir

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak

Rus milyonerden çok kritik açıklama: Acil bir konu bu! Türkiye'de üretilebilir

Yolcu otobüsü kamyonla çarptı: Ölü ve yaralılar var

Vietnam'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyük bir sıçramaya neden olabilir
Siyaset "Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir" diyen Babacan güldürdü: Fark atacağız
Siyaset

"Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir" diyen Babacan güldürdü: Fark atacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda ve farkla kazanmaları gerektiğini söyleyen Ali Babacan, altılı masanın ortak aday konusunda bir isim belirlemediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:32:00 -
"Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir" diyen Babacan güldürdü: Fark atacağız

Muhalefette kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı bilmecesi sürüyor.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday olduğunu açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından konuyla ilgili tartışmalar devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV ekranlarına konuk oldu.

"İlk turda ve açık arayla kazanacağız"

Babacan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hedeflerinin ortak olduğunu söyledi.

İlk turda seçimi farkla kazanmayı düşündüklerini belirten Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk turda ve açık arayla kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir"

Açıklamalarına devam eden Babacan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Cumhurbaşkanı adayının da o uzlaşmanın altına imzası gerekecek. Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir veya dışarıdan bir isim olabilir. Altılı masada bunların hiçbirisini konuşmuş değiliz. Şu isim olsun, bu isim olmasın diye bir değerlendirmemiz de altılı masada olmadı.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23