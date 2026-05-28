Cumhur İttifakı’nda bayram buluşması

AK Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 25.-26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet MHP'ye Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu. AK Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'i karşıladı.

AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde ise Gazze konusu gündeme geldi ve burada gerçekleşen soykırıma dikkat çekildi. Dünya ve Türkiye'de gelişen olayların sürekli değiştiği belirtilen görüşmede gündemin yoğunluğuna dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye sürecinin de konuşulduğu görüşmede bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanıp terör sorununun tamamen geride kalabileceği belirtildi.