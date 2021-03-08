"Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den çok net cevap

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Türkiye Değişim Partisi kuran Mustafa Sarıgül, merak edilen soruya cevap verdi.

Sarıgül, Ardahan TV'ye konuk oldu. Sarıgül'e daha önceki açıklamalarında net bir cevap vermediği "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusu da yöneltildi.

"Böyle bir teklif bize gelmez"

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bu nedenle kendilerine böyle bir teklif gelemeyeceğini vurgulayan Sarıgül, "Ben her gittiğim yerde gençler tarafından 'Başbakan Sarıgül' diye karşılanıyorum. Ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz. Bugünkü iktidar yoruldu. Bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir" dedi.

"Hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz"

Açıklamasının devamında Sarıgül şunları kaydetti:

"Siyasi partiler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olduğu zaman partisiz cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti adına o partileri bir noktada buluşturmalıdır. Bugünkü AK Parti yöneticilerinin de bu sistemden çok memnun olmadıklarını bakışlarından hissedebiliyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz."