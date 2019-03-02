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Cumhur İttifakı’dan Salihli’de yoğun çalışma

Manisa’nın Salihli ilçesinde seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı, aynı gün Yeşilova, Torunlu, Mevlütlü, Özyurt ve Yeşilyurt mahallelerini ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Cumhur İttifakı’dan Salihli’de yoğun çalışma

Manisa’nın Salihli ilçesinde seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı, aynı gün Yeşilova, Torunlu, Mevlütlü, Özyurt ve Yeşilyurt mahallelerini ziyaret etti.


Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 5 mahallede vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı’nın Salihli’den zaferle ayrılması için tüm mahalleleri karış karış gezdiklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç “Kurduğumuz Cumhur İttifakı, inşallah 2019 seçimleri sonrasında da hizmetlerimizle birlikte daha da güçlenecektir. Bu güç birliği sayesinde Salihli’mizde ve 102 mahallemizde yeni projelerimizle birlikte hizmet yağmuru artarak devam edecektir” dedi. “Cumhur ittifakının asıl amacı gelecek seçimler değil, gelecek nesillerimizdir” diyen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ise “5 yılda hayal ötesi projeleri hayata geçiren Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın hizmetlerini el ele gönül gönüle daha güçlü bir şekilde görmek için sizlerden destek istiyoruz. Salihli’de Zeki Kayda, Manisa’da Cengiz Ergün diyoruz” dedi.


Ziyaret ettiği 5 mahallede vatandaşlara yapılan çalışmalardan ve hayata geçirilen projelerden bahseden Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda da “Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Manisa, güçlü bir Salihli için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte çalışarak Cumhur İttifakı’nın Salihli’de zafere taşıyacağız. 5 yılda yapılamaz denilen projeleri bir bir hayata geçirdik. Şimdi Salihli Cumhur İttifakı’nın gücü, hükümetimiz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün desteği ile Salihli’yi daha da yükseklere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.


5 mahalle ziyaretinde Başkan Kayda’ya AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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