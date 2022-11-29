Cumhur ‘Bismillah’ dedi Zillet hâlâ birbirini yiyor

6’lı masa etrafında toplanan ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ucubesiyle Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen zillet ittifakında yaşanan adaylık çatlağı günden güne büyüyor. Tek ortak paydaları Erdoğan karşıtlığı olan ve henüz cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemeyen düşman kardeşler, peşi sıra yaptıkları hakaret dolu açıklamalarla hem ittifakı derinden sarsıyor hem de kendi adaylarını masaya dayatmaya çalışıyor.

Herkes istikbali derdinde

Masanın potansiyel adayı gibi hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı aday tarifi ile kendisini işaret ederken, masanın tam göbeğinde yer alan PKK’nın siyasi uzantısı ise periyodik aralıklara yaptığı açıklamada Mansur Yavaş’a oy vermeyeceğini söyleyerek milliyetçi muhafazakâr bir ismin ortak aday olmasının önüne geçiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İyi Partili Yavuzağıralioğlu ile CHP’li Engin Altay arasında “kulak çekme” tartışması ittifakı sarsarken, seçim çalışmaları için otel katı kapatan İstanbul’un illegal CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kapattığı oteli basan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında “aptal-şizofren” kavgası yaşandığı öne sürülüyor. Küresel ekonomik kriz üzerinden algı operasyonu yürüten fondaş medya ise açıklanacak adayın, başta etiket fiyatları olmak üzere pek çok argümanı muhalefetin elinden almasından korktuğu için, ortak adayın açıklamasının 2023 yılına ertelenmesini istiyor.

Ortaklar başına buyruk

Adaylık kaosunu Akit’e değerlendiren TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı, şunları söyledi: “Siyaset yapmanın yolu insanlara birlik, düzen ve geleceğe dair istikrar ve ümit vermekten geçiyor. Fakat karşımızdaki oluşum kendi içerisindeki parçalı yapıdan kaynaklı olarak herkes kendi başına buyruk bir şekilde, merkezin sahibi gibi hareket ediyor. Normal şartlarda dünya görüşleri, hayata bakışları ve siyaset yapma tarzları açısından bir araya gelmeyecek kişilerin sadece ve sadece Erdoğan’a olan düşmanlıkları, kini, ihtirasları devreye girerek kurdukları bu mecburi ittifakta bariz çatlaklar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde etraflarına topladıkları particiklerle de bir merkez tesis ettiklerini düşünüyorlardı. Bunun bu kadar olmadığı bir kere daha ortaya çıktı. CHP ve ittifak içerisindeki yaşanan kavgaların liderlik sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle İstanbul’un CHP’li il başkanı ile CHP’li İBB Başkanının ofis basması, orada tehditler savurması, aynı şekilde İl Başkanının ağza alınmayacak galiz küfürler savurması bu kavgayı gözler önüne seriyor. Aday çıkaramamalarının sebebinin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu kadar parçalı, birbiriyle uyumlu olmayan yapıların ve siyasal partilerin bir araya getirilmesi daha henüz iktidarı almadan onlarca marazı ortaya çıkardı. Allah korusun bunların kazara iktidar olacaklarını düşünürsek, bu takdirde Türkiye’yi de paramparça etmek için önlerinde hiçbir engel kalmıyor. Masada herkes başına buyruk, kendine kahraman. Adayın kim olacağını tehir etmelerinin bir sebebi de bu. Bu dağınık atmosferden Türkiye’nin geleceği inşa edilemez. Hayat Belediye Başkanının ‘madem arena boş, aday benim’ diyerek ortaya çıkması da bu dağınıklıktan kaynaklanıyor. Türkiye’deki sorunların yine Cumhur İttifakı’nın, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kavi iradesiyle çözüleceğine inanıyorum.”

Masanın parçalanması an meselesi

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da, şunları ifade etti: “6’lı masa dediğimiz yapıya baktığımızda her birinin değişik hesaplarının olduğunu, herkesin kendine yonttuğunu görüyoruz. Her birinin kafasında kırk tilki var ama hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmiyor, değmeyecek gibi de duruyor. CHP liderinin kafasında ayrı hesap var. İYİ Parti liderinin kafasında başka bir plan var. O yapının içerisinde yer alan diğer küçük partilerin ve perdenin gerisinde o yapıyı destekleyen PKK/HDP ve ABD ile Avrupa Birliği gibi ülkelerin büyükelçilerinin kafasında çok farklı hesaplar var. Fakat Anadolu halkı ferasetiyle bu yapılanları kesinlikle görüyor, algılıyor ve anlıyor. Birtakım hoşuna gitmeyen durumlar olsa da, 6’lı masadan Türkiye’nin menfaatine hiçbir şeyin olmayacağını görüyor. Dolayısıyla süreç ilerledikçe bunlar aday açıklama dahil daha çok problem yaşayacaklar. Seçim yaklaştıkça 6’lı masa ve +1 dediğimiz arkasındaki şer güçler daha çok birbirine girecek ve ittifak paramparça olacak ve ortaklar birbirine düşecek. Milletimiz de bunu görecek. Bu yaptıkları onlara siyaseten kesinlikle olumlu yansımayacak.”