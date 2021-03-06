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Yaşam Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri
Yaşam

Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu akşam hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs salgını sebebiyle aylar sonra cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:02:00 -
Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünya koronavirüsle mücadelede bulaş zincirinin kırılması için sokağa çıkma kısıtlamaları uyguluyor. Ülkemizde de aylardır hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı? Cumartesi akşamları sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonları hafta içi akşamları olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Yüksek ve çok riskli illerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Ancak cumartesi akşamı 21.00’de kısıtlama başlıyor. 6 Mart Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak 8 Mart Pazartesi 05.00’de sona erecek.

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