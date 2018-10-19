Cuma namazı için çıktı! Ahırda ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine cuma namazına gitmek için evden çıkan yaşlı adam ahırda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Saltukova beldesine bağlı Aşağısarmaşık köyünde yaşayan 87 yaşındaki H.Y., bugün öğle saatlerinde cuma namazına gitmek için evden çıktı. Akşam olmasına rağmen kendisinden uzun süre haber alamayan yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri yaşlı adamı hayvanların barındığı ahırda iple asılmış halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

H.Y.'nin cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.