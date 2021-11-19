Cuma duası 19 Kasım Cuma tebrik mesajı

Peygamberimiz, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Ebu Dâvûd, Taharet, 129) buyurmuş:

“Kim tembellik ederek üç cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.” (Tirmizî, Cuma, 354) Cuma günü, Müslümanların bayramıdır, bilinçlenme, bilgilenme ve günahlardan arınma, kaynaşma ve dayanışma günüdür. Cuma gününe özel dualar da internet ortamında aranmakta. Cuma mesajları arkadaş ve yakınlarına paylaşılarak cuma gününün önemine, bereketine, feyzine ortak olunmakta.

: اَللّٰهُمَّاكْفِنِيبِحَلَالِكَعَنْحَرَامِكَ وَأَغْنِنِيبِفَضْلِكَعَمَّنْسِوَاكَ

﴿الترمذى، “الدعوات”،۱۱۱،رقم : ۳۵۶۳؛احمدبنحنبل،۱/۱۵۳،رقم : ۱۳۱۹﴾

"Allahım! Bana helâlini yeterli kıl, haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl, senden başkasına ihtiyacım olmasın."

(Tirmizî, Ahmed b. Hanbel)

Yarabbi evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve resulünün sevgisini eksik etme. Her daim Salih ameller işlemeyi nasip et. Dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı ve bereketli kıl. Cumanın Feyzi ve bereketi cümle ümmet-i muhammedin üzerine olsun inşallah.

“Cuma gunu ezan ile kamet arasinda edilen dua geri cevirilmez” Hz Osman Zinnureyn r.a)

Cuma günü ve gecesinde çokca Kur’an-ı Kerim okumak, zikir, tesbihat ve dualar etmek, Resûlullah Efendimiz’e salavatlar getirmek ve gündüzünde de Kehf Sûresini okumak müstehaptır.

Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor “Resulullah cuma gününü anlatırken şöyle buyurdu:

– Onda öyle bir saat vardır ki şayet bir müslüman namazı bekler halde dururken, o saate rastlar da Allah’tan bir şey isterse Allah, ona dilediğini mutlaka verir.” Sonra eliyle o vakte rastlamanın çok az olabileceğine işaret etti. (Müslim, Cum‘a, 13; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/485.)

Ebû Musa el-Eş‘arî (r.a.)rivayet ediyor: Resûl-i Ekrem’i (s.a.v) şöyle derken dinledim: “(Duaların kabul olunacağı) o saat, imamın minbere oturmasından namazı bitirişine kadarki süre içerisindedir. ” (Müslim, Cum’a, 5)

Enes b. Mâlik’in (r.a.)rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim cuma gününün sabahında, sabah namazından önce, üç kere,

‘Estağfirullahellezî lâ ilahe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi’ (Kendisinden başka ilâh olmayan, her daim hayat sahibi, [Hay] ve bütün kâinatı ayakta tutup idare eden [Kayyûm] Allah’tan bağışlanmamı istiyorum) derse, günahları denizlerin köpükleri kadar çok olsa da bağışlanır.” (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 83.)