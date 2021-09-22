Cuma Dergisi’ni kapattıran davanın avukatı Şahin Mengü toprağa verildi
Disiplinsiz Paşalar” kapağında hakarete uğradıkları gerekçesi ile Cuma dergisine ve yazarlarına dava açıp, derginin kapanmasına sebep olan 28 Şubat’ın darbecileri; Çetin Doğan, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç’ın avukatı Şahin Mengü’nün cenazesi dün Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Mengü’nün ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP’li parti yöneticileri ile milletvekilleri ve bazı siyasi parti yöneticileri katıldı. Mengü’nün cenazesi götürüldüğü Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. CNN’de uzun yıllar, dindar insanlara yönelik haksız isnatların faili olan Nevşin Mengü’nün de babası olan CHP eski Milletvekili Avukat Şahin Mengü, kamuoyunda, 28 Şubat sürecinde dindarlara zulmeden darbecilerin avukatlığını yapması ile tanınırdı.