Çukurova Sanat Günleri 19 Mart’ta başlıyor Bu yıl 19-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG) programının omurgasını edebiyat oluşturuyor.

Bu yıl 19-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG) programının omurgasını edebiyat oluşturuyor.

Resimden fotoğrafa, sinemaya, tiyatroya, müziğe düzenlenecek birçok etkinliğin yanı sıra halk kültürü, arkeoloji gibi konularda da yetkin sanatçı ve bilim adamları Çukurova kültür-sanat çevreleriyle buluşacak.

13. UÇSG’de de bu yılki programda ‘Siber Bilinmezlik’ anlayışı farklı kentlerden gelecek konuklarla birlikte yerel-bölgesel aktörlerle gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Ortadoğu’daki savaşa rağmen 13. UÇSG’de uluslararası iletişim sorunu Facebook’ta açılan sayfayla giderilmeye çalışılıyor. “F Uluslararası Çukurova Sanat Günleri” isimli sayfa aracılığıyla Türkçe, İngilizce, Arapça notlarla UÇSG’den dünyanın her yerindeki sanatçılar bilgilendirilecek, iletişim kurma olanağı elde edilecek.

Bu yıl da, 13. UÇSG’de yaşamını bölgede sürdüren şair, yazar, ressam, müzisyen, fotoğraf sanatçısı 19-29 Mart 2019 tarihlerinde Çukurova’yı sanatla buluşturacak.

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