Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
Eurocup Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2’inci maçında Çukurova Basketbol, evinde oynadığı Famila Schio maçını 81-73 kaybetti.14 Mart 2019 Perşembe 20:00
Eurocup Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2’inci maçında Çukurova Basketbol, evinde oynadığı Famila Schio maçını 81-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa’ya veda etti.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan İtalyan ekip Famila Schio, ilk periyodu 25-24 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan deplasman ekibi, devreye 46-35 önde girdi. 3. periyotta karşılıklı sayılarla geçerken, bu bölümü de Famila Schio 62-52 galip kapadı. Maçı son periyodunda da etkili oyununu sürdüren İtalyan ekibi, maçı 81-73 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergei Beliakov xx, Thomas Bissuel xx, Maka Kupatadze xx
Çukurova Basketbol: Alina Iagupova xxx 25, Chelsea Gray x 3, Astou Ndour xxx 18, Kelsey Bone xxx 19, Pelin Bilgiç x 5, Sevgi Uzun x 3
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Famila Schio: Allie Quigley xxx 18, Jantel Lavender xxx 22, Sandrine Gruda x 9, Francesca Dotto xx 14, Eva Lisec xx 13, Valeria Battisodo x 5
Başantrenör: Pierre Vincent
1. periyot: (Famila Schio lehine)
Devre: 35-46 (Famila Schio lehine)
3. periyot: 52-62 (Famila Schio lehine)
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