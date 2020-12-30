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Aktüel Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı
Aktüel

Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:18:47 -
Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesince restore edilen Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Kültür ve Turizm Ankara İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun imza attığı protokolle, 650 metrekarelik kapalı alana sahip 3 katlı konak, kütüphane yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.

Belediye binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, hazırlanan proje ile ilçelerine yakışan bir kütüphane yapılacağını belirtti.

İlçede öğrenci mevcudunun 35 bine yaklaştığını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Artık eski kütüphane talebi karşılamıyordu. İlçemizin ihtiyacını Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüze ilettik. Sağ olsunlar bu talebimizi olumlu karşıladılar. Yeni restorasyonu yapılan tarihi Hamdi Ağalar Konağı'na tefrişatı yapılarak, 24 saat açık kütüphane yapmayı planlıyoruz. Bugün de protokolümüzü imzaladık. Tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz bu hizmetten faydalanacaklar. İlçemize yakışan bu bina 7 gün 24 saat açık olacak. Burada herkes kitap okumanın keyfini yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde hayırlı olsun."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, "Çubuk'taki ilçe halk kütüphanesini yenilemek için bir çalışma yürütüyorduk. Çubuk Belediyesinin bize tahsis etmiş olduğu konağa Çubuk İlçe Halk Kütüphanemizi taşıyacağız. Çubuk ilçesinin büyüklüğüne, tarihine, kültürüne, geçmişine yakışan bir binaya kütüphane açılacak. Projesi hazır ve yakın bir zamanda çalışmalar başlayacak." dedi.

Protokol töreninde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile belediye başkan yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç hazır bulundu.




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