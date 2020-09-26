Cübbeli Ahmet Hoca’nın bilgisine başvuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ahmet Ünlü’nün, katıldığı bir televizyon programında “Selefi derneklerin silahlandığı” iddiası üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Ünlü’nün bilgisine başvurulduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin şunları söylemişti: “Yaklaşık 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. 350 kişiyi gözaltına alıp, tutuklamışız. Mücadele devam ediyor ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. Bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor, değerlendirme ortaya koydu, bilmek zorundayım.”