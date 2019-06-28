Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Esed rejiminin dün akşam saatlerinde İdlib'deki Türkiye'ye ait gözlem noktasını hedef alması sonrası yaptığı paylaşımda, bölgede en büyük tehlikenin İran olduğunu söyledi.



Cübbeli Ahmet Hoca, Suriye'de yaşanan olaylarda İran'ın parmağı olduğuna işaret ederek, "İran’ın adamlarının İdlib’te gözlem noktamızı bombalamasının etkisiyle şehîd olan askerlerimize Rabbimizden engin rahmet, 5 yaralımıza da âcil şifâ niyâz ediyorum. Her zaman dediğim gibi Amerika İran’la uğraşmaz ama İran bizimle uğraşır. Rafsancâni’nin dediği gibi: “Amerika bizimle savaşmaz! Çünkü biz Irak ve Afganistan operasyonlarında Amerika’ya yardım ettik”. Dolayısıyla en büyük tehlikenin İran’dan geldiği ve geleceği göz ardı edilmemelidir. Allah, dost gibi görünen düşmanların şerrinden muhâfaza eylesin" dedi.