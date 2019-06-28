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Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor

Cübbeli Ahmet Hoca, Esed rejiminin İdlib'deki Türkiye gözlem noktasına düzenlediği alçak saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 15:27
Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Esed rejiminin dün akşam saatlerinde İdlib'deki Türkiye'ye ait gözlem noktasını hedef alması sonrası yaptığı paylaşımda, bölgede en büyük tehlikenin İran olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Suriye'de yaşanan olaylarda İran'ın parmağı olduğuna işaret ederek, "İran’ın adamlarının İdlib’te gözlem noktamızı bombalamasının etkisiyle şehîd olan askerlerimize Rabbimizden engin rahmet, 5 yaralımıza da âcil şifâ niyâz ediyorum. Her zaman dediğim gibi Amerika İran’la uğraşmaz ama İran bizimle uğraşır. Rafsancâni’nin dediği gibi: “Amerika bizimle savaşmaz! Çünkü biz Irak ve Afganistan operasyonlarında Amerika’ya yardım ettik”. Dolayısıyla en büyük tehlikenin İran’dan geldiği ve geleceği göz ardı edilmemelidir. Allah, dost gibi görünen düşmanların şerrinden muhâfaza eylesin" dedi.

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:27
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • TolgaTolga5 dk önce
    Meshepçi edepsiz abd yi bile iyiliyor gerçi arkadaşlar bırakın artık bu işleri bu konuşmalarla ahir zaman olurmu zaten bu hocayı yakalamışlar Dı jet ski ile gavur icadına binmiş büyük günah işlemiştir sakalının hakkı yok bu kafir de
  • ORHAN İNANORHAN İNAN16 dk önce
    ÇOK DOĞRU BİR TESPİT YAPMIŞSINIZ.ABD İRAN'A SALDIRMAZ AMA O NU TÜRKİYEYE VE DİĞER İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KIŞKIRTIR. İRAN'IN MEZHEPÇİ YAYILMASININ ÖNÜNÜ AÇAR Kİ,KENDİSİNİ ALAŞAĞI EDECEK OLAN MÜSLÜMANLARA MÜMKÜN OLAN EN BÜYÜK ZARARI VEREBİLSİN. ELİN GAVURU KİMİN NE MÜSLÜMANI OLDUĞUNU BİZDEN İYİ BİLİYOR VE POLİTİKALARINI BUNA GÖRE BELİRLİYOR. İRAN BU GÜNE KADAR ÇOK KAN DÖKTÜ..IRAK TA ,AFGANİSTANDA,SURİYE DE VE YEMEN DE BUNU YAPTI VE TÜRKİYEDE DE DENEMEK İSTİYOR.ALLAH(CC) ZALİMLERE FIRSAT VERMESİN İNŞALLAH..
  • musamusa22 dk önce
    yalanını yiyim. bu irana abd can çekiştiriyor, sen hala martaval okuyorsun. senin gibiler yüzünden abd rahat bunu yeminle söylüyorum sana. biz sana bakacak değiliz hamasın iran şahitliği bize yeter
  • YorumcuYorumcu24 dk önce
    Amerikanın taciz ettiği milyonlar ve öldürülen bebeklerin ahı seni bulur avanak sakallı...irana çatabilirsin lakin bu senin şeytanları övmeni gerektirmez.Düştün gözümden
  • sinirli vatandaşsinirli vatandaş31 dk önce
    yav hehe o zaman niye s400 ile f35 arasında abd ile rusya arasında kaldık birde onu açıkla hocamısın siyasetçimisin sizler yüzünden bu toplum bozuluyor sen git dua oku yanmaz kefen sat koskocaman türk ordusu var her şeyi bilir ve görür senin siyasetin dini kullanarak insanları kandırmak
  • Orhan Orhan 31 dk önce
    Bu Adamın haberlerini hiç merak etmiyorum
  • yusuf toygunyusuf toygun34 dk önce
    buda tam amerikanın adamı çıktı...içeri girdiğinde yalan rüya uydurup gülenden af dilemişti :)
  • MUAZMUAZ41 dk önce
    Şiia olan İran biz ehli sünneti tekfir etmekte yani kafir olarak görmektedir.Hoca Efendi'nin tespiti çok yerindedir. İsrail'den sonra İslâm alemi için en büyük tehlikedir sapık şii İran devleti.
  • HadraHadra44 dk önce
    Muhterem Hoca Efendi 1982 ve 1984 Şehit Hama ve Şehit Humus taki Ehli sünnet katliamları bir türlü gündemde tutulmadı bu Camile ve Hocaları'nın görevi sadece Laik kafaların dediği şekilde Namaz kılma ve Kıldırma mekanlarımı İstiklal Harbindeki bu Vatanın Camileri ileŞimdiki camiler farklımıdır ki bir türlü asli görevleri olan Müslümanları günün Meselesi asıl islamı anlatmazlar! Kraathanede islamı konuşamazsınız! Hemen karşınızda hazır : Kardeşim burası siyaset maydanımı,git başka yerde konuş!, camide konuşamazsınız zira ordada hazır: Burası Camı kardeşim ,İbadethanedir git başka yerde konuş!,Yolda ,Otobüste,Tarmvayda vb başka başka yerlerde Şehit Kanı ile Din'i Mübini İslam için,Hürriyet için kurulmuş bu vatan da İslamı nerde ve hangi yerdeki hürriyetle konuşacağız? Bu nasıl Demokrasi mi(Zırtokrasi mi) ? Hıritiyanlık alenen Propaganda yapılıyor1 (Gazeteler,Dergiler,medya ,Enternet vs vs açın bakın?hemde şehit kanları kurulmuş olunduğu iddiaedilen Cumhuriyette ve Hatimlerle ,Dualarla ,Selaten Tüncinalarla Açılan Meclisinde ne desem bilmiyorum ki hocam? ve de Din'i Mübini İslama alenenn Saygısızlık yapan ne idüğü belirsiz, bir taifenin İl Başkanı denilen Soyun Boyankimliği ile malum bir bayan hala yargılanmaz ve hiç bir kelam edilmez denilen bu CİNS dergisinin malzemesi olacak ol kimesne! (Kaftancı mı.... ne ise.....) Ancak: hala 28 Şubattan mağdur ve mazlum müminler ortada ! vesselam
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)45 dk önce
    ABD, İRANI BİLEREKKOLLUYOR O, İSLAM CUMHURİYETİNE ONUN İÇİNGÖZ YUMDUİSRAİLİÇİNGÜVENLİKYARATIYORYOKSA ŞİMDİYE KADAR......,
  • gcakirgcakir47 dk önce
    Memlekette herkes stratejist, sosyolog, psikolog, lider, cumhurbaskani, akademisyen, Mudur vs. oldu. Baska TURKIYE yok.
  • Trabzonspor Trabzonspor 49 dk önce
    Doğru söylüyor 
  • SelcukSelcuk51 dk önce
    Aynen..
  • Abdullah MuratAbdullah Murat55 dk önce
    Amerika savaşmaz diye birşey yoktur Şeytanın dostları birbirleriylede savaşır hemde bu şiddetli olur. Önemli olan Allahın tarafında olabilmektir Dünyada 2 oru vardır Bu Allah için savaşanlar ve şeytan için savaşanlar. Allah için savaşmanın şartları vardır Bu şartlar sağlanmaz ise şeytan için çalışan ve savaşan olunmuş olunur. Allahın ordusunda olmanın şartlarından bazıları Allahın hükümlerine boyun eğmiş namazı kılan zekatı verenler olmak, din Allaha has oluncaya kadar bu niyet ile sadece kafirlere karşı savaşmak, gayri müslimleri müttefik edinmemek Savaşta dahi namaz kılmak ve Allahı zikretmek Kuranı peygamberin örnekliği ile rehber edinmek
  • Yusuf Yusuf 55 dk önce
    Hayatında nereyi gördün siyasete karışma ..
  • kurtkurt56 dk önce
    Müslümanlar eğer fetöden ders almışlarsa bu tür siyasetle çok içli dışlı söylemlerde bulunanlara temkinli yaklaşmaları gerekiyor. Önce k.atatürkle başladı şimdi iran'a el attı. Müslümanlar iranın ne melun olduğunu gördü de, sizin kıvraklığınız daha yeni başlıyor gibi...
  • aa56 dk önce
    .., git hocalığını yap.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili59 dk önce
    Yahu bu Taze Kemalisti neden bu kadar ciddiye alamaya başladınız ki? kaç gündür karanlık odalara demeç vererek, sevgilerini kazanmaya çalışıyordu! Akparti ve Akit düşmanı karanlık odak!!
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    amin Hocam seni cok seviyorve sayoruz allah seni basimizdan eksik etmesin allah sana uzun ömür nasib eder insallah

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