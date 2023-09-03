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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca: Putin bile eşcinselliği yasakladı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca: Putin bile eşcinselliği yasakladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:57:00 - 2023-09-04 00:10:10

Ebrar Karakurt adlı eşcinsel sapkın üzerinde Türk bayrağı olan milli formamızı giymeyi sürdürürken, Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Küresel LGBT lobisinin maşalarından Ebrar Karakurt'un eylemleriyle eşcinsel sapkınlık yeniden Türkiye gündemine girdi.

Karakurt'un ivedilikle milli takımdan çıkartılması çağrıları yapılırken, Cübbeli Ahmet Hoca'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bile eşcinselliği yasakladığını hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, sapkınlığın üzerimize lanet yağmasına sebep olduğunu anlattı.

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