CSO'nun yeni binasının açılışına sayılı günler kaldı

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının beklenen açılışına sayılı günler kaldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, temeli 23 yıl önce atılan ve yıllardır inşaat halinde bekleyen CSO'nun yeni binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla tamamlanarak 3 Aralık'ta yapılacak görkemli bir konserle sanatseverlere kapılarını açacak.

Başkentin merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan ve yaklaşık 83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsü, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak. Yeni bina klasik müzikten geleneksel müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe kadar çok zengin bir içerikle sanatseverlere hizmet verecek.

3 ve 4 Aralık'ta dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ailesine bu yıl yeni katılan sanatçılarla ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Yıllardır özlemle beklenen ve son teknolojinin kullanıldığı CSO Konser Salonu'nda, 3 Aralık'taki konserde Donizetti Paşa'nın "Mecidiye Marşı", Guatelli Paşa'nın "Aziziye Marşı", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto"su, Ferit Tüzün'ün "Türk Kapriçyosu", Ahmed Adnan Saygun'un "Özsoy Operası Uvertürü", Francesco Cilea'nın "Del Sultano Amurate", Georges Bizet'nin "Habanera", Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe"si seslendirilecek. 3 Aralık'taki bu konser sadece davetlilere açık olacak.

Müzikseverlerin kabul edileceği 4 Aralık'taki konserde ise yine soprano Angela Gheorghiu ve Pekinel kardeşler sahnede olacak, Türk ve dünya repertuvarından seçkin eserleri seslendirecek.

- Anıtsal piyanist İdil Biret CSO sahnesinde

CSO, açılış konserinin ardından 5 Aralık'ta dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'i konuk edecek.

Repertuarında yüzden fazla piyano konçertosu olan, 1959'dan bu yana 130'dan fazla CD kaydetmiş, dünyanın en iyi ve üretken piyanistlerinden biri olarak bilinen İdil Biret, Başkentin merakla beklenen konser salonunda dinleyiciler ile buluşacak.

"Türkiye'nin anıtsal piyanisti" diye atıfta bulunulan İdil Biret, CSO Ana Konser Salondaki konser programında Haendel, Beethoven, Debussy, Saygun ve Prokofiev’in eserlerini Ankaralı müzikseverler için yorumlayacak.

- Genç piyanist Büşra Kayıkçı Mavi Salon'da

CSO yeni binasının Ana Konser Salonu dışında yine dünya standardında teknolojiye sahip Mavi Salon'da ise neoklasik müziğin Türkiye'deki genç temsilcilerinden olan Büşra Kayıkçı 5 Aralık'ta saat 15.00'te resital verecek.

Çocuk yaştan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitimler alan, ardından mimarlık fakültesinden mezun olan Kayıkçı minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan ilk albümü "Eskizler"i 2019'da yayınlamıştı.

Kayıkçı, eylül ayında 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında, genç caz finalisti olarak ilk kez kendi özgün eserleriyle sahne almıştı.

- Biletler satışa çıktı

Açılış konserlerinin ardından profesyonel idari kadrosuyla 1826'da kurulan ve dünyanın en eski orkestralarından bir olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlamaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2020-21 Konser Sezonu bilet fiyatları da belirlendi ve satışa çıktı.

CSO Konser Salonu'ndaki temsiller için konuklar, 1. Kategori için 100 lira, 2. Kategori için 70 lira, 3. Kategori için de 50 lira ücret ödeyecek.

3. Kategori fiyatlarında öğrenci ve emekli, tüm kategorilerde ise engelli, gazi ve şehit yakını indirimi, yüzde 50 oranında uygulanacak.