  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?

Peygamber efendimizin zühd yaşantısı

Dervişin duası
için kalan
Aktüel

CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:49:31 -
CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı