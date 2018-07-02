Cristiano Piccini Beşiktaş'a mı transfer olacak? Cristiano Piccini kimdir? Son dakika Beşiktaş transfer haberi

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'da oynayan Cristiano Piccini kadrosuna katmak için son dakika transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi. Peki Cristiano Piccini kimdir? Cristiano Piccini kaç yaşında.

Cristiano Piccini kimdir?

Cristiano Piccini 25 yaşında ve sağ bek mevkinde görev yapıyor. İtalyan futbolcu 2017 yılında Real Betis'ten, Sporting Lizbon'a transfer oldu. Cristiano Piccini geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla ligde 24 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. İtalyan futbolcu toplamda ise geçen yıl 40 maçta görev aldı. Cristiano Piccini, geçtiğimiz sezon taraftarların Sporting Lizbon tesislerini basarak futbolcu ve teknik heyete saldırmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen futbolcular arasında yer alıyor. Cristiano Piccini'nin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.