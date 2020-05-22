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Covid-19 ve fırtına uyarısı mezarlık ziyaretlerini azalttı

Covid-19 salgını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı sonucu Ankara’da mezarlık ziyaretleri Ramazan Bayramı öncesi azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:55:58 -
Covid-19 ve fırtına uyarısı mezarlık ziyaretlerini azalttı

Covid-19 salgını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı sonucu Ankara’da mezarlık ziyaretleri Ramazan Bayramı öncesi azaldı.


Genellikle dini bayramlar öncesi dolup taşan mezarlıklar, Covid-19 salgını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kuvvetli fırtına ve yağmur uyarısı sonucu boş kaldı. Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara ise Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri maske dağıttı ve kolonya ikramında bulundu. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala arife gününden itibaren 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pek çok vatandaşın mezarlık ziyaretleri yapması bekleniyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde görüleceğine dair yapılan uyarı sonucu Ankara’da mezarlık ziyaretlerinin az olduğu gözlemlendi. Salgın dolayısıyla toplu alanlarda uyulması gereken kurallara riayet ettikleri gözlemlenen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak, yakınları için ettikleri dualar esnasında belirli aralıklarla durdukları görüldü. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı konusundaki kontrollerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, mezarlık giriş çıkışlarında maske dağıtarak, ziyaretçilere kolonya ikram etti.


Covid-19 salgını sebebiyle Ramazan ayı başında İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ‘Ramazan Tedbirleri’ konulu genelgede mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. Kontrollü mezarlık ziyareti kapsamında dolu olması beklenen mezarlıklar, hem Covid-19 salgını dolayısıyla hem de Ankara’da etkili olan rüzgar ve yağış dolayısıyla boş kaldı. 81 ilde uygulanacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca mezarlık ziyaretleri, Ramazan Bayramı’nın ilk günü yalnızca şehit yakınları ve refakatçileri için açık olacak. Söz konusu kimselerin ulaşımları, talep gelmesi durumunda valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, “24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)” ifadelerine yer verildi. 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca şehit yakınları ve refakatçileri haricinde kimse mezarlıklara alınmayacak.

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