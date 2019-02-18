Çoşkun Demirbakan patladı: Ne istifasından bahsediyorsunuz?

1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, taraftarların istifa çağrısına ilişkin, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz, ben bu takımı 3 puan ile sondan ikinci sıradayken aldım." dedi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyun olarak takımının rakibine karşı geri kalmadığını belirtti.

"Beni Bayram Gül getirdi"

Maçın son dakikalarında yedikleri golün ardından taraftarlardan yükselen istifa çağrısıyla ilgili sorulara Demirbakan şu yanıtı verdi: "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz, ben bu takımı 3 puan ile sondan ikinci sıradayken aldım. Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevazıyız ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik. Bugün futbolcularımızın emeğinin karşılığını veren harbi taraftarlarımıza da teşekkür ederim."