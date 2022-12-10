  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da itfaiye aracı devrildi
Aktüel

Çorum'da itfaiye aracı devrildi

Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki üç itfaiye eri hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 00:54:00 -
Çorum'da itfaiye aracı devrildi

Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki üç itfaiye eri hafif yaralandı.

Karaçukur köyündeki bir samanlıkta çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan İskilip Belediyesine ait itfaiye araçlarından biri, İskilip-Tosya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Kazada yaralanan itfaiye erleri Mehmet Ayhan, Burak Bıyık ve Ali Osman Karagöz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçukur köyündeki samanlık yangını ise diğer itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kaza ve yangın yerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23