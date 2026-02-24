  • İSTANBUL
Oruç Çorum’da “Geleneksel Ramazan Akşamları” Başladı
Oruç

Çorum’da “Geleneksel Ramazan Akşamları” Başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çorum’da "Geleneksel Ramazan Akşamları" Başladı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Ramazan Akşamları” etkinlikleri, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini Çorum’da coşkuyla yaşatmaya devam ediyor.

Bedesten yanında kurulan etkinlik çadırında teravih namazı sonrası gerçekleştirilen programlar, her hafta cuma ve cumartesi günleri vatandaşları bir araya getiriyor. Cuma akşamları ilahi ve ezgi konserleri düzenlenirken, cumartesi günleri ise çocuklara yönelik etkinlikler sahneleniyor.

Vatandaşları İlgisi Yoğun Oldu

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen konser ve çocuk etkinliklerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

 

“Geleneksel Ramazan Akşamları” etkinliklerinin ilk programında ezgi sanatçısı Umut Mürare sahne aldı. Sevilen ezgilerini seslendiren sanatçı, programa katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Hafızalara kazınan ezgilere dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

 

Çocuklara Özel Renkli Gösteriler

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen programda ise çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Hacivat-Karagöz, orta oyunu ve jonklör gösterileriyle minikler doyasıya eğlendi. Program sonunda çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtımı yapılırken, katılımcılara şerbet ikram edildi. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Şam’da devam eden iftar programı nedeniyle katılamadığı etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter iştirak etti. Yeter, konser sonunda sanatçı Umut Mürare’ye çiçek ve hediye takdim etti.

