  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğlu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:35:11 -
Çorum'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğlu öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Öbektaş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K. (20), tüfekle amcası İdris K. (58) ile oğlu Gülami K'ye (27) ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kavganın büyümemesi için önlem aldı.

Kaçmaya çalışan Dursun K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Baba ve oğlunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı