Çorum'da 3 kamyondan akü çalan hırsızlar tutuklandı Çorum'un kent merkezinde, park halindeki 3 kamyondan akü çaldıkları belirlenen şüpheliler, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çorum'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 kamyondan akü çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Hurdacıların yoğun olarak bulunduğu mahallelerde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ç.(19), U.Ç. (17) ve M.A.K.'yi (16) gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede makhemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve U.Ç. tutuklandı, M.A.K. ise serbest bırakıldı.

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