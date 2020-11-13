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Aktüel Çorum'da 19 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor
Aktüel

Çorum'da 19 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:35:50 -
Çorum'da 19 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 127 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındığı, 19 kişinin karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada 14 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, günlük masraflarının tahsil edildiğini, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Denetim kapsamında 127 kişi İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirilmiş, 19 şahıs halen yurtta kalmaktadır. Ayrıca son bir ayda maske denetiminde 16 bin 404 şahıs uyarılmış olup, 102 şahsa işlem yapılmıştır. Bugün itibarıyla 1120 ihbar gelmiş, bunların 78'i asılsız olup, 1042'si ile ilgili işlem yapılmıştır. Mahalle denetim ekiplerince 164 bin 211 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 126 bin 461 kişi ve iş yeri denetlenmiş, izolasyon kurallarına uymayanlar için düzenlenen 483 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8 bin 556 kişi ve iş yeri için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Çiftçi, ayrıca İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamusal alanlarda sigara tüketiminin yasaklandığını kaydetti.


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