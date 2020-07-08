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Aktüel

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:58:23 -
Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Sarılar Mahallesi'ndeki tren yolu yakınlarında bulunan "8 Temmuz Anıtı" önünde toplanan grup, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu brandayı açtı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Hayrettin Çil, burada yaptığı konuşmada, 16 Temmuz'da olayın yaşandığı yerde mahkemenin belirlediği bilirkişi heyetinin keşif yapacağını söyledi.

Anma töreninde kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, oğlunu kaybeden Mısra Öz ve yakınını kaybeden Aysun Köse de konuşma yaptı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

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