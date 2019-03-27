Çorlu Havalimanı yeni adı ne oldu? Çorlu havalimanı nasıl gidilir?

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de havalimanı sayısında büyük artış yaşanırken, yeni havalimanlarının da yapımı sürmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Çorlu Havalimanı'nın adının değiştirileceğini açıklamıştı. Son dakika karara göre Çorlu Havalimanı'nın ismi değişti. Peki Çorlu Havalimanı yeni adı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.

Çorlu havalimanı nasıl gidilir?

Çorlu Atatürk Havalimanı Şehir Merkezine 15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çorlu Havalimanı'na Ulaşım Belediye Otobüsü ve Ticari Taksilerle sağlanmaktadır. İsterseniz kendi aracınızla da gelip Havalimanı Otoparkından yararlanabilirsiniz. Çorlu Havalimanı Ulaşım ve Otopark bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Tekirdağ Çorlu Havaalanı Havaş otobüsleri

Tekirdağ ÇorluAtatürk Havalimanı'nda Havaş Otobüsleri hizmet vermemektedir. Tekirdağ Çorlu Havalimanına gidiş ve gelişlerinizde Belediye Otobüslerinden yararlanabilirsiniz. Çorlu Atatürk Havalimanı'na gidecek Otobüsler Çorlu Otogarından hareket etmektedir. Havalimanına gidecek Belediye Otobüsü Uçak kalkış saatinden 2 (iki) saat önce hareket etmektedir.

Çorlu Havalimanı otobüsü bilet ücreti

5,00 TL

Çorlu Atatürk Havalimanı Taksileri, İç Hatlar Terminali ve Dış Hatlar Terminali yolcu çıkışlarının önünden 24 saat hizmet vermektedir. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan gideceğiniz yere taksi ile ulaşmak istediğinizde yaklaşık km üzerinden taksi şöförlerinden bilgi alabilirsiniz.