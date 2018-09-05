Çörek otu ölümden başka her şeye şifa!

Peygamberimizin övgüsüne mazhar çörekotunun faydalarını bir çırpıda sıralamak mümkün değil ama, hadi buyrun bazılarını birlikte hatırlayalım:

Vücuda kuvvet ve zindelik verir; bal ile macun yapıp yenebilir. Kan yapıcıdır; her sabah kuru üzümle beraber yenmeli.

Çocukların gaz ve sancılarında; bir miktar çörekotu tohumu, bir tane hindistan ceviziyle de dövülür ve tülbente konup, çocuğun ağzına tutularak emzirilir.

Anne sütünü artırır; balla yenmeye devam edilmelidir. Unutkanlığa faydalıdır, balla macun yapılıp yenmeli.

Hanımların adet günlerini düzenler, rahatlatır.

Mide ve bağırsaktaki gazları söker, hazmı kolaylaştırır, iştah açar; ekmek ve keklere katılırsa şişlik yapmaz.

Böbrekteki kum ve taşları döker; şerbeti içilir veya 4 bardak suya 3 çorba kaşığı çörek otu dövülerek konur, üzerine çay kaşığı sözme bal konur, kaynatılıp süzülür. günde üç kere birer çay bardağı içilir.

Felç ve kazıklı hummaya (tetanos) faydalıdır. Çörek otu yağı da faydalıdır.

Öksürük, balgam, nefes darlığı ve romatizmaya faydalıdır; balla karıştırılıp yenir veya macun yapılır. Grip ve nezleye, baş ağrısına karşı yağı burundan damlatılır veya çörek otu bir müddet sirke içinde bekletildikten sonra alınarak toz haline getirilir, enfiye gibi burna çekilir. Veya tohumları kavrulur, tütsüsü burna çekilir.

Kulak için, sonradan meydana gelen üşütme, rüzgâr alma, iltihap tıkanıklıklarında; çörek otu yağı kulağa damlatılır.

Diş ağrısı ve diş iltihaplanmalarında kullanılır; çörek otu sirke ile kaynatılıp ağızda gargara yapılır.

Bağırsak ve karındaki kurt, parazit ve solucanları öldürür; sirke ile kaynatılıp aç karnına içilir.

Basura da faydalıdır. Sirke ile kaynatılıp basura sürülürse veya yakılır elde edilen külü içilir veya acı kavun suyu ile merhem yapılır sürülürse faydası görülür.

Vücudun muhtelif yerlerinde sızısı olanlar; sabunlu sıcak su ile yıkanır, çörek otu kavrularak dövülür ve yıllanmış zeytin yağı içine konur. Bu yağ sızılı kimsenin tepesinden ayağına kadar sürülür ve hasta giydirilir. Soğuk rüzgâr değmeden yatağa yatırılır, iyice terletilir. Hasta terledikten sonra sızılar geçer ve vücut ipek gibi olur.

Sivilce, uyuz, egzama gibi cilt hastalıklarına faydalıdır; çörek otu sirke ile kaynatılıp sürülür.

Saçları besler, kepeği önler; çörek otu yağı saçlara sürülür.

Çörek otu tütsüsü haşereleri de öldürür.

Kanser ve AIDS’e karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronkodiletatördür yani bronşları genişleticidir.



Macun: 1 kilo bala, 200 gram öğütülüp karıştırılır. üstü tülbentle örtülür. Üç gün üç gece ay ve yıldızları görecek şekilde bekletilir. Sonra bu macundan günde 3 kere, 3 çay kaşığı aç karnına yenir.

UYARI: Çörek otunun balla kullanımı tavsiye edilir. Yüksek dozajda almamak gerekir..