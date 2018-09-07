THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Çorbayı bardakta için, çünkü...

Çok sıcak bir çorba, kışın insanın gözünde tüter ama, siz siz olun yanlış yapmayın.

07 Eylül 2018 Cuma 16:15
Çorbayı bardakta için, çünkü...

Ağız, dil ve boğaz ağrılarınız için bazı önlemleri almak kendi elinizde. Bunlar arasında kaşıkla değil saplı kâse ile çorba içmek de var. Sonra fazla sıcak ve soğuk besin alımından da kaçınmanız, basit ama etkili bir yöntem.

Dişleriniz sağlığınızı belki de herşeyden daha hızla etkiliyor. Diş çürükleri sayısız rahatsızlığa yol açıyor. Dişinizin sağlığı ise, çok soğuk ve çok sıcak yemekten ve içmekten kaçınmanızı gerektiriyor.

Öte yandan biberli baharatlı, tuzlu veya turunçgiller, domates ve bunların suları gibi asidik besinlerden, turşudan, patates cipslerinden, biberden, karbonatlı içeceklerden uzak durmalısınız. Hele bira içenler bu illete devam ettikleri sürece ağız, dil ve boğaz ağrılarından kolay kolay kurtulamazlar.

Bulunduğunuz mekanın sıcaklığındaki besinleri tercih etmeli; çok sıcak ve çok soğuk içeçeceklerden kaçınmalısınız.
İçecekler için pipet, çorbalar için kaşık yerine saplı kâse veya bardak kullanın.

Güveç, makarna, peynir, çorba, tahıl ürünleri, dondurma, puding, yumurta ve alkolsüz meyve suları gibi yumuşak besinleri tercih etmenizde de fayda var...

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:15
  1. çorba
  2. bardakta çorba
  3. ağız dil ve boğaz ağrısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
    1. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne..
    2. 3'lü zirve sonrası Trump'ın Suriye..
    3. MEB 4. nakil sonuçları açıklandı mı?
    4. Narsist çocuk yetiştirmemek için...
    5. Apartman yöneticisinin iddiası üzerine..
    6. Bilgisayar karşısında çalışanlar bu..
    7. İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı..
    8. KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası
    9. Türk gemisi Yunanistan'da karaya oturdu
    10. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı!..
    11. Sinüzitten korunmak için neler..
    12. Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken..
    13. CHP MYK sonrası, ittifak açıklaması!..
    14. Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
    15. YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere..
    16. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi
    17. Terörden hüküm giydi, "demokrasi" dedi!
    18. Süper Lig ekibinden açıklama: Aykut..
    19. DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim..
    20. Afganistan'da polis karakolu hedef..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20