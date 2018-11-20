Çorbadan dili yananlara tavsiyeler

Sıcacık içeceğinizden veya çorbanızdan bir yudum almak için sabırsızlanıyorsunuz ancak ilk yudumda diliniz öyle bir yanıyor ki geri kalanının keyfini çıkaramıyorsunuz. Üstelik dilinizin iyileşmesi uzayınca yediklerinizden hiçbir tat alamayacaksınız. Peki dil yanması nasıl çabuk iyileştirilir?

l Olaydan sonra hemen tükürün, dilinizi dışarı çıkarıp ağzınızdan nefes alıp vermeye başlayın. Ağzınızdan nefes aldığınızda soğuk hava içeri girerek yanmayı azaltır. Hızlı bir şekilde soğuk bir şey yiyip içmek dilinizin sıcaklık derecesini düşürecek, inflamasyonu azaltacak ve doku hasarını önleyecektir. Buz ya da buzlu dondurma emebilirsiniz. Soğuk bir içecekten küçük yudumlar alabilirsiniz.

Bal, antibakteriyel özelliğiyle bakterinin hasar gören ciltte enfeksiyon oluşturmasını engelliyor; şişliği ve acıyı azaltıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor.

1 çay kaşığı balı dilinize yayın, dilinizin üzerinde mümkün olabildiğince bekletin. Gün 2-3 kere tekrarlayın.

Fakat balı 1 yaşının altındaki çocuklara vermeyin!

Yoğurdun yatıştırıcı etkisi yanığın sıcaklığını alacak, acıyı azaltır. ½ bardak sade yoğurttan bir miktar ağzınıza alın, yutmadan önce bir süre bekletin. Bütün yoğurdu bitirene kadar devam edin.

Pek tavsiye etmeyiz diğer zararları açısından ama, şeker yanma hissini yatıştırır. Tat alma duyusunu geliştirir. 1 çay kaşığı şekeri dilinize koyup dilinizi damağınıza yaslayıp şeker eriyene kadar bekleyin.

Naneli diş macununda bulunan mentol dili uyuşturacak ve inflamasyonu azaltacak. Antibakteriyel etkisiyle enfeksiyon riskini de önleyecek. Dilinizdeki yanığa diş macununu sürüp dilinizi çıkararak macunun kurumasını bekleyin. Sonra soğuk suyla yıkayın.

Yanıklardan sonra oluşan hasarı azaltmak için ılık su kullanılabilir. Ilık su, mikrosirkülasyonu artırarak dokuların ölmesini engelliyor. Ilık suya biraz da tuz atarsanız enfeksiyonu önleyecektir.

1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırıp ağzınızda 30 saniye çalkaladıktan sonra tükürün. Diliniz iyileşene kadar günde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.