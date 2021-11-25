Çöpten sanata

Rölyef sanatçısı İlker Çorbacı’nın Ünye Yalı Kilisesi’nde geri dönüşüm ürünlerini kullanarak yaptığı eserlerinin yer aldığı minyatür rölyef sergisi, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve protokolün katılımı ile açıldı." İki buçuk yıla aşkın hazırladığı 26 eserin yapılış gayesi öncelikle çevre bilincine katkıda sağlamaktır" diyen rölyef sanatçısı Çorbacı, “Geleceğimiz için gelişim çağındaki çocuklarımıza daha yaşanabilir hayat bırakmak, çevre bilincini gelecek nesillere aşılamamız lazım. Bu düşünce ile yola çıktık ve eserlerimde 30 çeşit atık kullandık, mesela bir ağaç dalı için 4 gün arama yaptım. Karadeniz'de ağaç bol ancak benim hedefimde yaşayan ağaç dalı değil, kurumuş yani ölmüş ağaçtan dal almaktır. Bunun yanı sıra ahşap karton, ket kablosu, kurumuş orman sarmaşığı, ağaç kabuğu, ambalaj kapağı, karton ve bir sürü atıkları değerlendirebiliyoruz” dedi.

Eserlerinde sadece Ünye’nin tarihi binalarını ve sokaklarını sanatla buluşturmadığını belirten Çorbacı, "İnternette gezinirken Bulgaristan’da bulunan tarihi Vali Konağı ve Osmanlı Sokağı’nı gördüm. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak tablo hazırladım. Atıktan tarihi bir mekânı tabloya dönüştürmemdeki amaç ise farkındalık yaratmaktı. Gençlere tarihimizin, kültürümüzün bir parçasının da Bulgaristan’da olduğunu göstermek istedim, bu yüzden birçok eserimde farklı konuları ele almaya çalıştım” diye konuştu.

Eserleri dünyada tek olan rölyef sanatçısı İlker Çorbacı, “Kursiyerlerimle beraber atıklarımızı değerlendirerek çalışıyoruz. Ekstra kursiyerlerin yaptığı çalışmalar el emeğinin karşılığını alıyor ve en güzel eserleri tamamlıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz ki dünden bugüne eserlerin yansımasını görüyoruz” şeklinde konuştu.